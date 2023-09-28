МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Иностранный бизнес из недружественных стран не стоит выпускать из России, чтобы в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в ответ, заявил глава ВТБ Андрей Костин. В США нашли применение замороженным активам России

"Бизнес пытается купить уходящие западные компании. Здесь на пути к этому совершенно оправдано стоит Центральный банк. Я считаю, что это очень правильное решение, надо не выпускать их. Потому что когда они примут решение о том, чтобы направить все наши деньги на Украину, мы заберем их и тогда проведем аукционы", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

Последней накануне с такой идеей выступила специальный представитель президента США Джо Байдена по вопросам восстановления страны Пенни Прицкер, заявившая, что замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления Украины, этот вопрос сейчас решается с юридической точки зрения.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.