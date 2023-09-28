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2023-09-28T13:58:16+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230928/841838684.html
Костин призвал не выпускать иностранный бизнес из России
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Иностранный бизнес из недружественных стран не стоит выпускать из России, чтобы в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в ответ, заявил... ПРАЙМ, 28.09.2023
финансы, бизнес, новости, андрей костин, бизнес, ес, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Иностранный бизнес из недружественных стран не стоит выпускать из России, чтобы в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в ответ, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Бизнес пытается купить уходящие западные компании. Здесь на пути к этому совершенно оправдано стоит Центральный банк. Я считаю, что это очень правильное решение, надо не выпускать их. Потому что когда они примут решение о том, чтобы направить все наши деньги на Украину, мы заберем их и тогда проведем аукционы", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
Последней накануне с такой идеей выступила специальный представитель президента США Джо Байдена по вопросам восстановления страны Пенни Прицкер, заявившая, что замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления Украины, этот вопрос сейчас решается с юридической точки зрения.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.