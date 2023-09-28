Силуанов: дефицит бюджета России точно не превысит два процента ВВП в 2023 году
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БУДЕТ ТОЧНО НЕ ВЫШЕ 2% ВВП, МОЖЕТ БЫТЬ И НИЖЕ — СИЛУАНОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230928/841838813.html
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Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230928/841838813.html
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