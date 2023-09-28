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2023-09-28T14:30:37+03:00

2023-09-28T14:06:00+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20230928/841838813.html

Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета России в 2023 году

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БУДЕТ ТОЧНО НЕ ВЫШЕ 2% ВВП, МОЖЕТ БЫТЬ И НИЖЕ — СИЛУАНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 28.09.2023

финансы, новости, дефицит бюджета, россия, антон силуанов

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60