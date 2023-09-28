МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин не планирует существенных налоговых изменений в рамках бюджета 2024-2026 годов, будут точечные и технические, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов в рамках Московского финансового форума. ЦБ и Минэкономразвития согласовывают проект о дивполитике компаний

"В этот раз, вы уже видели бюджетные проектировки, обошлось без каких-либо существенных изменений основных параметров налогообложения. Бюджет сбалансирован за счёт макропрогноза. Есть, действительно, дефицит бюджета, но он управляемый — вы видели, что он будет профинансирован за счёт внутренних заимствований, поэтому каких-то существенных изменений в налогообложении не предвидится", — сказал он.

Сазанов также отметил, что вместе с бюджетным пакетом был вынесен налоговый законопроект, который в том числе предусматривает точечную донастройку, связанную с налогообложением акцизами табачной и алкогольной продукции. Кроме того, он напомнил о решении ввести курсовые экспортные пошлины на широкий круг товаров.

"Те изменения, которые будут, они такие достаточно точечные, во многом технические, связанные с приостановкой соглашений, которые нужны в Налоговом кодексе, чтобы смягчить удар по экономическим субъектам", — добавил замминистра.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.