МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Параметры федерального бюджета 2023 года обеспечивают устойчивость бюджетной системы России в целом, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

"Оценка параметров федерального бюджета за истекший период 2023 года показывает, что складывающиеся в настоящее время показатели его исполнения в целом обеспечивают устойчивость бюджетной системы Российской Федерации, способствуя поддержанию макроэкономической стабильности", — сказал депутат.

При этом он обратил внимание, что бюджет страны на следующие три года формировался в условиях продолжающегося санкционного давления на экономику, внутренних ограничений и получился непростым. "Необходимо было предусмотреть исполнение всех социальных обязательств, в также обеспечить повышение экономической активности в стране, поддержать бизнес, развитие приоритетных отраслей экономики", — подчеркнул Топилин.

Кроме того он сообщил, что на реализацию нацпроектов в 2024 году предусмотрено около 3 триллионов рублей. На инициативы социально-экономического развития заложено на трехлетний период более 760 миллиардов рублей, отметил депутат. А расходы на поддержку промышленности гражданского назначения, по его словам, составят более 2,7 триллиона рублей.

"Также значительные ассигнования будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, обновление инфраструктуры наземного электрического транспорта. Помимо этого, средства пойдут на развитие региональных аэропортов", — сообщил Топилин. Кроме того, обновление инфраструктуры наземного электрического транспорта и закупка электрического транспорта затронут десять российских городов, добавил он.