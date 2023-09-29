2023-09-29T15:33:20+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230929/841850138.html
Правительство внесло законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе. "Установить минимальный... ПРАЙМ, 29.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, правительство, мрот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — написано в документе.
В нем уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.