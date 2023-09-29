МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — написано в документе.

В нем уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.