МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении 26 октября в Госдуме, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. Правительство выделит средства на льготные автокредиты

"Решение было принято на дополнительном заседании Совета ГД. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 29 сентября, провел дополнительное заседание Совета ГД. Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание ГД в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета", — сообщила пресс-служба Госдумы.