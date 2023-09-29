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2023
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Госдума рассмотрит проект трехлетнего бюджета 26 октября
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Проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении 26 октября в Госдуме, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. "Решение было принято на дополнительном... ПРАЙМ, 29.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении 26 октября в Госдуме, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.
"Решение было принято на дополнительном заседании Совета ГД. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 29 сентября, провел дополнительное заседание Совета ГД. Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание ГД в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета", — сообщила пресс-служба Госдумы.