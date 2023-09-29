МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Украина в сентябре привлекла в бюджет порядка 3 миллиардов финансовой поддержки от партнеров, из которых грантовые средства составили более 40% из общего объема финансовой помощи, сообщило украинское министерство финансов. Правительство одобрило бюджет Соцфонда на 2025 — 2026 годы

"В сентябре 2023 года минфин привлек почти 3 миллиарда долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины.

Отмечается, что в бюджет Украины из внешних источников поступило 1,6 миллиарда долларов льготного финансирования от Европейского союза, грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов. Отмечается, что Всемирный банк под гарантию Великобритании выделил 100 миллионов долларов льготного финансирования. Привлеченная международная помощь будет направлена на обеспечение социальной защиты населения, оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды.

В минфине уточнили, что средства от ЕС поступили в рамках макрофинансовой помощи, общий объем которой 18 миллиардов евро. из которых Украина получила уже 13,5 миллиарда евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Грант от США и льготный кредит под гарантию Великобритании Украине выдан на 19 лет с пятилетним льготным периодом. Как сообщает ведомство, в 2023 году Украина получила уже 9,8 миллиарда долларов грантового финансирования от США и 600 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

По данным министерства, всего за 9 месяцев 2023 года в госбюджет полупило более 32,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.