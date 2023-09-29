МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Госдума 26 октября может рассмотреть в первом чтении законопроекты о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящий трехлетний период, сообщил источник в Госдуме. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета ФОМС на три года

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"В этот же день, 26 октября, планируется рассмотреть в первом чтении законопроекты о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящий трехлетний период", — сообщил источник в Госдуме.

Ранее пресс-служба Госдумы отмечала, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу провел дополнительное заседание Совета ГД. Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание ГД в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета.

"Одновременно приняты к рассмотрению законопроекты, внесенные вместе с бюджетом. В их числе – о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Совет согласился с предложенным Комитетом по бюджету и налогам графиком проведения заседаний Комитета в период с 17 по 22 октября", — сообщил также источник.