2023-09-29T16:55:12+03:00
2023-09-29T16:55:12+03:00
2023-09-29T16:55:12+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230929/841850969.html
Правительство предложило проект об увеличении пенсий военным
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Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе. "С 1 октября 2024 года... ПРАЙМ, 29.09.2023
финансы, новости, россия, правительство, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе.
"С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 процента, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года", — отмечается в документе.