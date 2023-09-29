МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе. Госдума может рассмотреть проекты о бюджетах Соцфонда и ФОМС 26 октября

"С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 процента, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года", — отмечается в документе.