МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. ЦБ раскрыл статистику по незаконному выводу средств в первом полугодии

"Сценарии стали жестче по сравнению с предыдущими", — подчеркивают в ЦБ.

Основные изменения учитывают увеличение доходностей российских государственных облигаций, пик которого приходится на четвертый квартал, расширение спреда корпоративных облигаций, а также рост инфляции и изменение ставок денежного рынка, уточнили в ЦБ.