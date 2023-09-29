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2023
https://1prime.ru/finance/20230929/841853466.html
Центробанк обновил сценарии стресс-тестирования НПФ
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Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. "Сценарии стали жестче по сравнению с... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, фонды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора.
"Сценарии стали жестче по сравнению с предыдущими", — подчеркивают в ЦБ.
Основные изменения учитывают увеличение доходностей российских государственных облигаций, пик которого приходится на четвертый квартал, расширение спреда корпоративных облигаций, а также рост инфляции и изменение ставок денежного рынка, уточнили в ЦБ.