МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля принесут российскому бюджету более 600 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованной в пятницу. "Интер РАО" пригрозил остановить экспорт электричества в Китай

Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%.

При этом в пояснительной записке указывается, что "за счет дополнительного повышения ставок пошлины на товары по согласованной номенклатуре" планируется привлечь в бюджет в следующем году 604,251 миллиард рублей (при оценке в текущем году в 151,063 миллиарда рублей). Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, в следующем году курс составит в среднем 90,1 рубля за доллар.

Правительство России в пятницу внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.