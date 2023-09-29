МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 сентября 2023 года, согласно этим данным, дефицит бюджета РФ за восемь месяцев текущего года составил 2,128 триллиона рублей, тогда как предварительная оценка Минфина за этот период была на уровне 2,361 триллиона рублей (1,5% ВВП). Правительство внесло проект бюджета Социального фонда

В начале сентября Минфин России предварительно оценил объем поступивших за восемь месяцев доходов бюджета в 16,99 триллиона рублей (-3,5% к аналогичному периоду 2022 года), а расходов — в 19,351 триллиона рублей (+12%). Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 1,5% ВВП, или 2,361 триллиона рублей.

Исходя из данных Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-август текущего года составил 16,99 триллиона рублей, не изменившись относительно предварительной оценки, а объем расходов — 19,119 триллиона рублей, снизившись на 232 миллиарда рублей. Таким образом, уточненная оценка дефицита за семь месяцев текущего года составила 2,128 триллиона рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП. Тем не менее, как сообщил накануне министр финансов Антон Силуанов, дефицит бюджета в текущем году "будет точно не выше 2%, а возможно и ниже".