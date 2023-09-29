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2023
https://1prime.ru/finance/20230929/841854028.html
Вашингтон надеется избежать шатдауна
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Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что видит шанс, что конгресс согласует бюджет и предотвратит шатдаун. "Я все еще надеюсь, я все еще... ПРАЙМ, 29.09.2023
финансы, экономика, новости, бюджет, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что видит шанс, что конгресс согласует бюджет и предотвратит шатдаун.
"Я все еще надеюсь, я все еще сохраняю оптимизм — у нас есть полтора дня, чтобы доделать то, что нужно, чтобы они (конгрессмены) согласились на сделку, предложенную им сенатом США. Шанс все еще есть", — сказала она на брифинге для СМИ.
Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун — приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.
Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные шатдаун предотвратить и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Белый дом приветствовал сенатский проект и обещает наложить вето на вариант, разработанный республиканским большинством палаты представителей.