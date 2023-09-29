ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что видит шанс, что конгресс согласует бюджет и предотвратит шатдаун. Дерипаска прокомментировал ситуацию с госдолгом в США

"Я все еще надеюсь, я все еще сохраняю оптимизм — у нас есть полтора дня, чтобы доделать то, что нужно, чтобы они (конгрессмены) согласились на сделку, предложенную им сенатом США. Шанс все еще есть", — сказала она на брифинге для СМИ.

Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун — приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.

Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные шатдаун предотвратить и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Белый дом приветствовал сенатский проект и обещает наложить вето на вариант, разработанный республиканским большинством палаты представителей.