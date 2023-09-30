МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мошенники обманывали россиян с цифровым рублем сразу со старта его обсуждения: предложения "выгодно купить" цифровой рубль до начала его широкого использования уже появились в криминальной хронике, рассказал РИА Новости руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик. Звезда "Вампиров средней полосы" отдал мошенникам шесть миллионов рублей

Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году, хотя дискуссия о концепции такого инструмента началась еще в 2020 году. Спустя 2 года, в 2022 году, был протестирован прототип платформы цифрового рубля. Тогда в пилоте участвовало 15 кредитных организаций, включая Сбербанк.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. Пилотирование цифрового рубля на реальных операциях началось в России 15 августа. На первом этапе в пилоте принимает участие ограниченное количество участников среди клиентов 13 банков, при этом Сбербанка среди них не было.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в августе говорила, что уже сформирована вторая очередь банков, которые изъявили желание принять участие в тестировании использования цифрового рубля, — это 19 кредитных организаций.

При этом, как отмечает Сергейчик, запуск цифрового рубля идет согласно планам: "Запускается инфраструктура, в ближайшее время начнется информирование населения о новых инструментах". Он добавляет, что при запуске новых механизмов всегда используются лучшие мировые практики и технологии, чтобы обеспечить "бесшовность" между наличными, безналичными и цифровыми рублями, хотя при этом есть и риски.

"Источник рисков при запуске любого нового финансового инструмента — именно его новизна: неосведомленность потребителя дает пищу для новых мошеннических схем, в которых злоумышленники будут использовать название цифровой валюты и "возможности" ее использования, обмена или покупки, как происходило с криптовалютой", — отмечает эксперт, добавляя, что мошенники стараются работать на опережение.

"Введение цифрового рубля стало использоваться для введения в заблуждение людей сразу, как только началось его обсуждение. Предложения "выгодно купить" цифровой рубль до начала его широкого использования уже появились в криминальной хронике — цифровой рубль занял место вечного "обмена денег", которым десятилетиями запугивают граждан", — отмечает он.

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Хотя при этом эксперт отмечает, что сама система имеет защитные механизмы. "Регулятор будет обеспечивать безопасность самой платформы от любых видов хищений и посягательств, "окрашенность" цифровых денег позволит лучше контролировать платежи и разворачивать их при нарушениях", — поясняет он, но отмечает, что это не относится к тем случаям, когда держатель цифрового рубля сам переведет средства мошеннику.

"В основе подавляющего большинства современных мошеннических схем — социальная инженерия, то есть грамотное "запудривание мозгов" людям. Если платеж совершен по правилам — дополнительных механизмов защиты пока не предусмотрено, возможно, они появятся в будущем", — констатирует Сергейчик.

А КАК ЗАЩИТИТЬСЯ САМОМУ?

Тем не менее гражданину можно защититься от пагубного воздействия. Однако, по словам эксперта, надо понимать, что цифровые деньги вернуть обратно будет не легче, чем при обычном безналичном или карточном переводе или дистанционном платеже.

"Базовая защита от социальной инженерии не в технологии, а в знаниях, навыках и установках финансовой безопасности, в уровне финансовой культуры граждан. Правила кибергигиены в отношении цифрового рубля, по логике, в основном будут такие же, как и сейчас для операций по банковским карточкам", — отмечает он.

По словам Сергейчика, для этого можно придерживаться топ-5 базовых принципов финансовой безопасности. Первый — ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомцу конфиденциальные данные (о себе, банковские данные, пароли/пин-коды). Второй — не следовать указаниям незнакомцев: не загружать незнакомое программное обеспечение, не заполнять анкет, не вводить коды подтверждения, не переходить по предоставленным ссылкам, не производить платежи на сомнительных или незнакомых площадках.

Кроме того, перед принятием финансовых решений нужно брать паузу, чтобы обдумать все возможности и посоветоваться с близкими: если вас торопят, говорят о "последней возможности запрыгнуть в вагон уходящего поезда" — скорее всего, вас пытаются обмануть. Четвертый принцип — не верить "сверхвыгодным предложениям (высокая доходность в инвестировании всегда сопряжена с высоким риском — "это взаимозависимые явления, никто не может гарантировать доходность выше рынка, это лишь приманка"). Пятый — обращаться за информацией только к официальным источникам.