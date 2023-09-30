МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Приостановка работы правительства США грозит катастрофическими последствиями для Украины. Об этом сообщает издание Newsweek. "Четырехкратный удар". Американскую экономику ждет коллапс

"В стратегическом плане прекращение работы правительства сыграет на руку американским противникам", — цитирует издание пресс-релиз Пентагона, добавляя, что речь идет в том числе о России.

Newsweek отмечает, что приостановка работы американского правительства коснется всех областей политики Белого дома, включая Украину. По мнению издания, такая ситауция обернется для Киева катастрофой.

Власти США должны принять бюджет до 1 октября, когда закончится текущий финансовый год. В противном случает правительсто страны ждет "шатдаун".