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2023
https://1prime.ru/finance/20230930/841856378.html
"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Украины
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Приостановка работы правительства США грозит катастрофическими последствиями для Украины. Об этом сообщает издание Newsweek. "В стратегическом плане прекращение работы... ПРАЙМ, 30.09.2023
финансы, новости, украина, сша, финансы, правительство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Приостановка работы правительства США грозит катастрофическими последствиями для Украины. Об этом сообщает издание Newsweek.
"В стратегическом плане прекращение работы правительства сыграет на руку американским противникам", — цитирует издание пресс-релиз Пентагона, добавляя, что речь идет в том числе о России.
Newsweek отмечает, что приостановка работы американского правительства коснется всех областей политики Белого дома, включая Украину. По мнению издания, такая ситауция обернется для Киева катастрофой.
Власти США должны принять бюджет до 1 октября, когда закончится текущий финансовый год. В противном случает правительсто страны ждет "шатдаун".