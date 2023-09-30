МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Приостановка работы правительства США грозит катастрофическими последствиями для Украины. Об этом сообщает издание Newsweek.

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"Четырехкратный удар". Американскую экономику ждет коллапс

"В стратегическом плане прекращение работы правительства сыграет на руку американским противникам", — цитирует издание пресс-релиз Пентагона, добавляя, что речь идет в том числе о России.

Newsweek отмечает, что приостановка работы американского правительства коснется всех областей политики Белого дома, включая Украину. По мнению издания, такая ситауция обернется для Киева катастрофой.

Власти США должны принять бюджет до 1 октября, когда закончится текущий финансовый год. В противном случает правительсто страны ждет "шатдаун".