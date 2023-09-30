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2023
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Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8 процента
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Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8% и достиг суммы в 10,2 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального банка республики. "По предварительным данным,... ПРАЙМ, 30.09.2023
финансы, экономика, новости, молдавия, долг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 30 сен — ПРАЙМ. Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8% и достиг суммы в 10,2 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального банка республики.
"По предварительным данным, валовой внешний долг Молдавии увеличился на 6,8% по сравнению с концом 2022 года и на 30.06.2023 составил 10 242,00 миллиона долларов США", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
Таким образом, долг равен 67,2% от годового ВВП Молдавии.
Государственный внешний долг составил 34,9% от общего внешнего долга, он равен 3,57 миллиардам долларов (+9,5% по сравнению с концом 2022 года). Внешний долг частного сектора составил 6,66 миллиардов, увеличившись на 5,3%.
В июне 2022 года внешний долг Молдавии составлял 8,617 миллиардов долларов.