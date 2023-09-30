КИШИНЕВ, 30 сен — ПРАЙМ. Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8% и достиг суммы в 10,2 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального банка республики. В Молдавии уточнили, какой долг готовы выплатить "Газпрому"

"По предварительным данным, валовой внешний долг Молдавии увеличился на 6,8% по сравнению с концом 2022 года и на 30.06.2023 составил 10 242,00 миллиона долларов США", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.

Таким образом, долг равен 67,2% от годового ВВП Молдавии.

Государственный внешний долг составил 34,9% от общего внешнего долга, он равен 3,57 миллиардам долларов (+9,5% по сравнению с концом 2022 года). Внешний долг частного сектора составил 6,66 миллиардов, увеличившись на 5,3%.

В июне 2022 года внешний долг Молдавии составлял 8,617 миллиардов долларов.