Если конгресс не согласует новый бюджет до 1 октября, наступит шатдаун
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Белый дом в социальной сети Х отсчитывает время до вероятной приостановки работы федерального правительства США.
Если конгресс не договориться раньше 1 октября о новом бюджете, наступит шатдаун, или приостановка деятельности федерального правительства.
"Восемнадцать часов до того, как крайние республиканцы Палаты приостановят деятельность правительства", — передается в сообщении Белого дома в социальной сети X. Каждый час выходит новый пост, где счетчик обновляется.
Палата представителей США ранее проголосовала против законопроекта о краткосрочном финансировании федерального правительства.
Краткосрочный бюджет в палате представителей был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье, 31 сентября. Авторы инициативы предлагали сокращение расходов на 30% по всем статьям, исключая национальную оборону, внутреннюю безопасность и ликвидацию последствий стихийных бедствий.
С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, которое требует закрытия правительства в случае дефицита средств.
Начиная с этого года было десять остановок финансирования. Они длились от одного до 35 дней.
https://1prime.ru/finance/20230930/841858633.html