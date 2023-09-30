МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Белый дом в социальной сети Х отсчитывает время до вероятной приостановки работы федерального правительства США. "Впал в панику". СМИ раскрыли, как Россия "унизила" США

Если конгресс не договориться раньше 1 октября о новом бюджете, наступит шатдаун, или приостановка деятельности федерального правительства.

"Восемнадцать часов до того, как крайние республиканцы Палаты приостановят деятельность правительства", — передается в сообщении Белого дома в социальной сети X. Каждый час выходит новый пост, где счетчик обновляется.

Палата представителей США ранее проголосовала против законопроекта о краткосрочном финансировании федерального правительства.

Краткосрочный бюджет в палате представителей был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье, 31 сентября. Авторы инициативы предлагали сокращение расходов на 30% по всем статьям, исключая национальную оборону, внутреннюю безопасность и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, которое требует закрытия правительства в случае дефицита средств.

Начиная с этого года было десять остановок финансирования. Они длились от одного до 35 дней.