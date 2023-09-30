МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США заботятся не об американских налогоплательщиках, а об Украине, заявила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. "Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Украины

"Единственная страна, о защите которой они беспокоятся это Украина, а не Америка, которая платит их зарплаты", — написала она в социальной сети X.

Политик также отказалась быть частью провалов американского правительства, которые разрушили экономику страны и усугубили кризис на границе с Мексикой.

Грин ранее заявляла, что поддержка Киева Вашингтоном ведет к финансированию нацизма, подчеркивая отказ голосовать за новый пакет помощи Украине, пока военные США живут в "грязи и нечистотах" на своих базах.