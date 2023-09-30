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2023
https://1prime.ru/finance/20230930/841859026.html
США защищают только Украину, заявила конгрессвумен Грин
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США заботятся не об американских налогоплательщиках, а об Украине, заявила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. "Единственная страна, о защите которой они... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , финансы, новости, сша, украина, конгресс сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США заботятся не об американских налогоплательщиках, а об Украине, заявила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Единственная страна, о защите которой они беспокоятся это Украина, а не Америка, которая платит их зарплаты", — написала она в социальной сети X.
Политик также отказалась быть частью провалов американского правительства, которые разрушили экономику страны и усугубили кризис на границе с Мексикой.
Грин ранее заявляла, что поддержка Киева Вашингтоном ведет к финансированию нацизма, подчеркивая отказ голосовать за новый пакет помощи Украине, пока военные США живут в "грязи и нечистотах" на своих базах.