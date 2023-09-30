МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает повышение расходов на производство военной продукции в семь раз, заявил премьер-минист страны Денис Шмыгаль. "Народ забит". На Украине пришли в ярость из-за репрессий Зеленского

"В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз — до 55,8 миллиарда гривен", — сказал он.

Шмыгать добавил, что до конца года планируется запустить некоторые проекты по производству БПЛА.

Ранее 15 сентября пресьер Украины сообщил, что правительство страны приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.