2023-09-30T17:27:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230930/841859258.html
На Украине хотят увеличить расходы на военное производство в семь раз
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Проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает повышение расходов на производство военной продукции в семь раз, заявил премьер-минист страны Денис Шмыгаль. "В проекте... ПРАЙМ, 30.09.2023
финансы, впк, экономика, промышленность, новости, украина, впк, расходы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает повышение расходов на производство военной продукции в семь раз, заявил премьер-минист страны Денис Шмыгаль.
"В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз — до 55,8 миллиарда гривен", — сказал он.
Шмыгать добавил, что до конца года планируется запустить некоторые проекты по производству БПЛА.
Ранее 15 сентября пресьер Украины сообщил, что правительство страны приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.