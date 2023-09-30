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2023
https://1prime.ru/finance/20230930/841859393.html
В палате представителей представлен проект бюджета США без помощи Украине
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Палата представителей США от Республиканской партии представила проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, который не включает помощь Украине, заявил... ПРАЙМ, 30.09.2023
финансы, новости, сша, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Палата представителей США от Республиканской партии представила проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, который не включает помощь Украине, заявил сообщил журналистам конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.
По словам законодателя, проект не содержит финансирование для Украины, но включает помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США. Он добавил, что голосование по нему состоится в ближайшее время.
На текущий момент ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства, из-за чего страна находится на пороге наступления шатдауна.