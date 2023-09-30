ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Палата представителей США от Республиканской партии представила проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, который не включает помощь Украине, заявил сообщил журналистам конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.

Конгресс США.

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По словам законодателя, проект не содержит финансирование для Украины, но включает помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США. Он добавил, что голосование по нему состоится в ближайшее время.

На текущий момент ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства, из-за чего страна находится на пороге наступления шатдауна.

 