ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Палата представителей США от Республиканской партии представила проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, который не включает помощь Украине, заявил сообщил журналистам конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул. США защищают только Украину, заявила конгрессвумен Грин

По словам законодателя, проект не содержит финансирование для Украины, но включает помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США. Он добавил, что голосование по нему состоится в ближайшее время.

На текущий момент ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства, из-за чего страна находится на пороге наступления шатдауна.