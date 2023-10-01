МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украина не сможет выстоять вконфликте без финансовой поддержки США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. СМИ: назван регион, который решит судьбу Украины

Президент США Джо Байден в воскресенье, 1 октября, подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Закон не включает выделение средств на нужды Украины.

"США — наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", — прокомментировал ситуацию Гончаренко.

Подписание закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.