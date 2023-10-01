БРЮССЕЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. В воскресенье в ЕС начал действовать первый этап механизма регулирования выбросов углерода (Carbon Border Adjustment Mechanism), который предписывает иностранным экспортерам в шести углеродоемких отраслях, поставляющим свою продукцию в ЕС, передавать информацию о вредных выбросах в Еврокомиссию. Логвинов назвал последствия агрессивной политики Евросоюза в Африке

На более поздних этапах функционирования механизма он обяжет иностранных экспортеров компенсировать в ЕС разницу в оплате за вредные атмосферные выбросы, возникающую из-за более слабых экологических законов в их странах в сравнении с более жесткими европейскими правилами. Таким образом, как уверяют в Еврокомисии, ЕС стремится гарантировать равные условия для собственных производителей, которые, в отличие от иностранных компаний, платят за разрешения на выбросы углекислого газа, что создает неравные конкурентные условия с поставщиками вне Евросоюза, на которых распространяются гораздо более мягкие национальные экологические правила. Кроме того, целью механизма заявлено также предотвращение переноса европейскими компаниями своих производств в страны с более низкими экологическими стандартами.

В рамках новых правил иностранные производители, поставляющие свою продукцию в ЕС, будут платить за выбросы углекислого газа столько же, как если бы их производство находилось на территории Евросоюза. В Еврокомиссии считают, что это не только создаст равные условия на рынке, но и будет поощрять развитие более чистых производств за пределами ЕС. На первом этапе механизм охватит импортируемые в ЕС товары шести углеродоемких промышленных секторов, включая железо и сталь, цемент, удобрения, алюминий, производство электроэнергии и водорода. С 1 октября иностранные поставщики такой продукции в ЕС, желающие продолжать экспорт в Европу, должны собирать данные о своих вредных атмосферных выбросах и передавать их в особый реестр, который ведет Еврокомиссия.

Предполагается, что с 1 января 2026 года импортирующие европейские компании из указанных секторов должны будут отчитываться перед ЕК об объемах ввезенных товаров за предыдущий год и суммарных вредных выбросах. На основании этих данных им будет выставлен "счет за корректировку выбросов", чтобы покрыть разницу в стоимости вредных выбросов в продуктах стран-поставщиков и Евросоюза. При этом противники нового механизма говорят о том, что он неминуемо приведет к повышению мировых цен и в целом негативно отразится как на международной торговле, так и на конечных потребителях. Что творится с Зеленским? Европейцы недоумевают от его поведения

Эксперты также полагают, что страны ЕС будут пытаться на национальном уровне корректировать последствия для экономики от такого механизма, смягчая собственные правила его реализации.

Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) работает по принципу "ограничения и торговли": устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то оно должно купить разрешение на дополнительные выбросы. Система охватывает примерно половину выбросов ЕС и распространяется на выработку электроэнергии, нефтедобычу, металлургическую и строительную отрасли, бумажную промышленность, внутреннюю гражданскую авиацию и другие. EU ETS была запущена еще в 2005 году, однако вплоть до 2013 года подавляющее большинство разрешений выдавалось бесплатно. Затем правила ужесточились, и уже минимум 40% квот распределялись через аукционы, также общее число выделяемых разрешений стало ежегодно уменьшаться.

ЕС поставил себе цель к середине века достичь климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов вредных газов в атмосферу будет равен нулю. Она может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.