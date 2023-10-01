МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украина добровольно отдала себя в рабство США вместе со своим конвейером по отмыванию денег, в то же время Америка слабеет, пишет American Thinker. "Стальные гробы". В США рассказали о ловушке для ВСУ

"У федерального правительства Соединенных Штатов нет денег. Американские левые все деньги тратят на содействие массовому вторжению в пределы наших южных границ, на внедрение нерентабельных и разорительных "зеленых" технологий, а также на взращивание политкорректной, изнеженной и беззубой армии (и населения в целом)". — сказано в материалах.

Отмечается, что Вашингтон берет взаймы у будущих поколений. По словам автора статьи, финансирование Украины уменьшает шансы молодых американцев на хорошую жизнь.

При этом подчеркивается, что точные суммы и направления расходов средств налогоплательщиков неизвестны.

"А как насчет тех денег, которые мы не видим на поле боя? Кто руководит схемой обратной связи, кто получает информацию, идущую с Украины в американское министерство финансов и к аппаратчикам Демократической партии, включая "большого парня"? Каков коэффициент окупаемости средств, вливаемых в машину финансовой поддержки Украины", — задается вопросами автор материалов.

Как добавляет издание, Украина должна принять практику финансовой отчетности с обязательными аудиторскими проверками.

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