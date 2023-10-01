ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. США удастся избежать новой угрозы шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2024 год, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти. "За гранью идиотизма". Американцы возмущены решением Байдена по Украине

"Нет, поскольку палата представителей делает свое дело", — сказал он в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, существует ли угроза приостановки финансирования правительства 17 ноября.

Президент США Джо Байден в воскресенье, 1 октября, подписал проект временного бюджета сроком на 45 дней, до 17 ноября, который не содержит выделение военной помощи Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не допустит прекращения финансирования Киева.

Шатдаун США — прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия ассигнаций. В этом случае госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск.