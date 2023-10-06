МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Совкомбанк одним из первых в России приобрел зеленые сертификаты на площадке Ассоциации "НП РТС" в секторе "Климатические финансовые инструменты".

"Приобретение зеленых сертификатов не ограничится только этой сделкой, так как Группа Совкомбанк планирует использовать и другие инструменты низкоуглеродногоразвития, чтобы досрочно достичь операционной углеродной нейтральности. В сотрудничестве с РТС нам удалось не только озеленить потребление электроэнергии всей Группы, но и создать прецедент институционализированных торгов климатическими единицами", — сказал исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Андрей Королев.

Ассоциация "НП РТС" запустила платформу "Климатические финансовые инструменты" на базе системы внебиржевой торговли RTS Board в начале октября. На ней представлены зеленые сертификаты, зарегистрированные в российском реестре компании "Карбон Зиро". Зеленые сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии — ветра, солнца, воды и других. Один сертификат эквивалентен 1 кВт*ч электроэнергии.

Основным инструментом сектора "Климатические финансовые инструменты" на первом этапе стали сертификаты на покупку электроэнергии, произведенной на основе двух видов возобновляемых источников — ветра и воды. В том числе, сертификаты, подтверждающие производство электроэнергии из "чистых" источников на Красноярской ГЭС, входящей в состав Эн+

Как показали первые сделки, цены на сертификаты существенно зависят от объемов покупки. Так, индикативные цены на сертификаты ГЭС сложились в диапазоне от 83 до 220 рублей за МВт*ч, на ВЭС — от 87 до 280 рублей за МВт*ч.

По словам управляющего директора ассоциации НП РТС Михаила Воронцова, в ближайшее время существенно расширится список эмитентов зеленых сертификатов и покупателей, также будут представлены все виды возобновляемых источников энергии. "Уже в этом году помимо зелёных сертификатов, мы планируем запустить углеродные единицы — сертифицированные единицы сокращения выбросов парниковых газов. Бизнес получит возможность выбирать инструменты низкоуглеродного развития и декарбонизации своей деятельности", сказал он. Покупать инструменты смогут не только компании, но и инвесторы, то есть будет развиваться вторичный рынок зеленых сертификатов.