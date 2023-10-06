МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рада повысила расходы бюджета Украины на 2023 год на 8,8 миллиарда долларов, таким образом увеличив его дефицит до рекордных 54,6 миллиарда долларов, заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Помощь ЕС Украине превысила финансирование со стороны США

"После 11 часов 15 минут рассмотрения правок парламент проголосовал в целом за увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 миллиарда гривен (8,8 миллиарда долларов – ред.)", — написал он в своем Telegram-канале.

Железняк сообщил, что документ, в частности, документ предусматривает допрасходы на министерство обороны на сумму 211 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов), на МВД – 79 миллиардов (2,2 миллиарда долларов), СБУ – на 4,2 миллиарда (114,6 миллиона долларов).

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 триллиона гривен (92,5 миллиарда долларов – ред.), а дефицит больше 2 триллионов (54,6 миллиарда долларов – ред.)", — отметил он.

В этом году парламент страны неоднократно вносил правки в бюджет в части увеличения расходов на оборону.

Парламент принял бюджет Украины на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.