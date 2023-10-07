МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Треть россиян предпочитают хранить свои деньги только "под матрасом", но большинство все же выбирает банковский вклад, при этом самой популярной целью накопления является формирование сбережений про запас, рассказали РИА Новости в Anderida Financial Group. Россиян предупредили о мошенничестве при ремонте стиральных машин

"Сегодня дома хранить сбережения предпочитают 32% респондентов. Столь существенную долю можно объяснить тем, что многие не испытывают уверенность в завтрашнем дне и беспокоятся, что деньги понадобятся срочно. Также есть та категория, которая боится блокировки средств. Нельзя упускать из внимания и психологическую проблему и убеждение, что дома надежнее", — выяснили аналитики.

Еще 46% выбирают банковские вклады. "При этом доля россиян, у которых только один вклад, составляет 42%. Ещё у 25% граждан два депозита, у 10% — три, у 8% — четыре. Пять и более вкладов имеют 15% россиян", — отметили в компании.

В то же время каждый десятый россиянин хранит деньги как дома, так и в банке. Около 12% опрошенных сделали свой выбор в пользу ценных бумаг.

По данным компании, самая популярная цель накоплений — "на всякий случай, про запас", на нее приходится около 42%. Еще четверть россиян копят на старость, а 18% — на дорогостоящую покупку, например, автомобиль, крупная бытовая техника, первоначальный взнос по ипотеке. Порядка 9% откладывают на образование детей, а еще 6% назвали другие причины.

Сбережения, которые позволят покрыть расходы на протяжении более 3 месяцев, имеют лишь 40% россиян. Пр этом средний размер сбережений составляет порядка 250-300 тысяч рублей.