МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В SoftBank рассказали, когда искусственный интеллект превзойдет человека

"На поддержку индустрии в текущем году мы дополнительно выделим почти 1,2 миллиарда рублей, и большая часть — около 800 миллионов рублей — предусмотрена именно на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктов, и сервисов на базе искусственного интеллекта", — сообщил Мишустин.

Разработчики смогут использовать средства на внедрение своих решений, помощь в этом году должны получить не менее 16 компаний, отметил премьер. 250 миллионов рублей также будут направлены на формирование и актуализацию наборов данных, востребованных в коммерческом обороте, из государственных систем и на инфраструктуры доступа к ним.

"Такие дата-сеты способны стать основой машинного обучения для организаций ключевых отраслей экономики и способствовать их цифровой трансформации", — отметил Мишустин.

Кроме того, запланировано финансирование второй волны исследовательских центров в области ИИ.

"Все это создает дополнительные возможности для запуска новых перспективных отечественных решений в столь значимом секторе, что особенно важно в условиях внешнего давления и для достижения технологической независимости", — подчеркнул премьер.