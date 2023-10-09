МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ОПЕК оценивает потребность нефтяной отрасли в инвестициях до 2045 года в объеме 14 триллионов долларов, считает, что даже если в 2023 году вложения в разведку и добычу "черного золота" вырастут на 13%, до 360 миллиардов долларов, это только вернет капитальные затраты на уровень до пандемии коронавируса, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook 2045 (WOO). Активность частных инвесторов на Мосбирже установила новый рекорд

"Требуемые долгосрочные инвестиции для всего нефтяного сектора оцениваются суммарно в 14 триллионов долларов, или в среднем 610 миллиардов долларов в год", — говорится в докладе.

Организация считает, что только сектору upstream (разведка и добыча) в период 2022-2045 годов нужно 11,1 триллиона долларов, а downstream и midstream (переработка, продажа, транспортировка и хранение) потребуется 1,7 и 1,2 триллиона долларов соответственно.

По мнению организации, обеспечение этих инвестиций играет огромную роль в стабильности нефтяных рынков и надежности поставок. А призывы к сокращению вложений повышают риск дефицита предложения и волатильности цен. "Даже если в 2023 году инвестиции в разведку и добычу вырастут на 13%, до 360 миллиардов долларов, это только вернет капитальные затраты на уровень, существовавший до пандемии", — отмечает ОПЕК.

Первоначально основная часть инвестиций, 65% от вложений во всем мире, потребуется в Северной Америке, что обусловлено ее размерами и значимостью для среднесрочного роста добычи, а также относительно высокой стоимостью разработки канадских нефтеносных песков и глубоководных нефтяных месторождений в США. Со временем, добавляет ОПЕК, доля этого региона в инвестициях в нефтяной сектор будет сокращаться, поскольку возрастет значимость разработки месторождений в других странах.

При этом потребность в инвестициях в странах-членах ОПЕК должна вырасти в четыре раза — с 35 миллиардов долларов в год в 2022 году до 136 миллиардов в 2045 году, ожидает организация.