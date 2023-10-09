2023-10-09T14:44:59+03:00
2023-10-09T14:44:59+03:00
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2023
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Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком лиги в новом сезоне, сообщил Forbes... ПРАЙМ, 09.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком лиги в новом сезоне, сообщил Forbes.
Сезон НХЛ 2023/2024 начнется 10 октября.
По данным журнала, доход отечественного хоккеиста составит 12,5 миллиона долларов по контракту и пять миллионов за пределами льда, в общей сумме — 17,5 миллиона. На втором месте — нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, которому прогнозируют 16,5 миллиона долларов по контракту и миллион спонсорских. Третье место в рейтинге Forbes зянял хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (11 миллионов долларов + пять миллионов).
Аллекснадр Овечкин — трехкратный чемпион мира, занимает второе место в общем списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 822 шайбами и уступает рекордсмену Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.