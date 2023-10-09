МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком лиги в новом сезоне, сообщил Forbes. Илон Маск остался на первом месте в списке Forbes

Сезон НХЛ 2023/2024 начнется 10 октября.

По данным журнала, доход отечественного хоккеиста составит 12,5 миллиона долларов по контракту и пять миллионов за пределами льда, в общей сумме — 17,5 миллиона. На втором месте — нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, которому прогнозируют 16,5 миллиона долларов по контракту и миллион спонсорских. Третье место в рейтинге Forbes зянял хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (11 миллионов долларов + пять миллионов).

Аллекснадр Овечкин — трехкратный чемпион мира, занимает второе место в общем списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 822 шайбами и уступает рекордсмену Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.