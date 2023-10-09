2023-10-09T15:38:02+03:00
2023-10-09T15:38:02+03:00
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Режим Владимира Зеленского обречен, Украина близка к краху, Белому дому не стоит отдавать Киеву еще 100 миллиардов долларов. Об этом заявил журналист Гарланд Никсон в интервью... ПРАЙМ, 09.10.2023
финансы, впк, экономика, новости, сша, украина, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского обречен, Украина близка к краху, Белому дому не стоит отдавать Киеву еще 100 миллиардов долларов. Об этом заявил журналист Гарланд Никсон в интервью YouTube-каналу George Galloway.
Издание Telegraph ранее сообщало о планах Белого дома обратиться к конгрессу с просьбой выделить Украине 100 миллиардов долларов поддержки до следующих президентских выборов в США.
"Если они (конгресс США. — Прим. ред.) одобрят помощь на сто миллиардов долларов, а потом Украина рухнет, у Джо Байдена будут серьезные проблемы", — сказал Никсон.
По его словам, Украина близка к краху, а режим Зеленского обречен. На этом фоне, считает журналист, лучшен не выделять Киеву дополнительные средства.