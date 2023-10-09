МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского обречен, Украина близка к краху, Белому дому не стоит отдавать Киеву еще 100 миллиардов долларов. Об этом заявил журналист Гарланд Никсон в интервью YouTube-каналу George Galloway. На Украине предрекли нарастание проблем в отношениях с США

Издание Telegraph ранее сообщало о планах Белого дома обратиться к конгрессу с просьбой выделить Украине 100 миллиардов долларов поддержки до следующих президентских выборов в США.

"Если они (конгресс США. — Прим. ред.) одобрят помощь на сто миллиардов долларов, а потом Украина рухнет, у Джо Байдена будут серьезные проблемы", — сказал Никсон.

По его словам, Украина близка к краху, а режим Зеленского обречен. На этом фоне, считает журналист, лучшен не выделять Киеву дополнительные средства.