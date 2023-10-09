МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, внесенный правительством. Правительство одобрило бюджет Соцфонда на 2025 — 2026 годы

Проект предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на следующие три года, с дефицитом бюджета во всех трех годах.

Прогнозируется что доходы федерального бюджета составят в 2024 году 35,065 триллиона рублей (19,5% ВВП), в 2025 году — 33,552 триллиона (17,6% ВВП), в 2026 году — 34,051 триллиона (16,8% ВВП), расходы — 36,66 триллиона (20,4% ВВП), 34,382 триллиона (18% ВВП) и 35,587 триллиона рублей (17,6% ВВП) соответственно.

Таким образом, ожидается дефицит бюджета в течение всего трехлетнего периода: в 2024 году на уровне 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП), в 2025 году — 0,83 триллиона (0,4% ВВП), 2026 году — 1,536 триллиона (0,8% ВВП).

Дефицит планируется покрывать за счет заимствований, причем общий объем заимствований на внутреннем рынке составит около 4 трлн. руб. в год.

Председатель комитета Павел Завальный отметил важность решения проблемных вопросов, таких как настройка демпфера и использование малых ядерных реакторов.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов предложил учесть предложения министерства о направлении средств непосредственно в Минэнерго, а не через Минфин, а также рассмотреть возможность компенсации межтарифной разницы для новых субъектов. Он подчеркивает, что межтарифная разница компенсируется "где-то на три года, почти 26 миллиардов" рублей, по новым регионам, а также по Республике Крым и Севастополю.

В целом, проект трехлетнего бюджета получил поддержку комитета, но некоторые вопросы будут доработаны в итоговом документе.