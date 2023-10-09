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2023
https://1prime.ru/finance/20231009/841930398.html
Евросоюз приостановил финансовую поддержку Палестины
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Европейский Союз принял решение приостановить все выплаты палестинцам и пересмотреть совместные проекты в связи эскалации конфликта с Израилем, заявил еврокомиссар по вопросам... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, новости, финансы, ес, выплаты, палестина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз принял решение приостановить все выплаты палестинцам и пересмотреть совместные проекты в связи эскалации конфликта с Израилем, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза и добрососедства Оливер Варгелли.
В соцсети Х (ранее Twitter) комиссар отметил, что масштабы террора и насилия в отношении Израиля достигли критической отметки.
ЕС является крупнейшим донором палестинцев и будет вынужден пересмотреть проекты развития на сумму более 691 млн. евро.
В настоящее время все выплаты и рассмотрение новых проектов будут незамедлительно приостановлены, в том числе и на 2023 год.