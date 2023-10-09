БРЮССЕЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз принял решение приостановить все выплаты палестинцам и пересмотреть совместные проекты в связи эскалации конфликта с Израилем, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза и добрососедства Оливер Варгелли. Россияне начали аннулировать свои туры в Израиль

В соцсети Х (ранее Twitter) комиссар отметил, что масштабы террора и насилия в отношении Израиля достигли критической отметки.

ЕС является крупнейшим донором палестинцев и будет вынужден пересмотреть проекты развития на сумму более 691 млн. евро.

В настоящее время все выплаты и рассмотрение новых проектов будут незамедлительно приостановлены, в том числе и на 2023 год.