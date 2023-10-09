МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Управление соцобеспечения США может взыскать средства, ошибочно перечисленные получателям помощи, по итогам прошлого финансового года, передает MarketWatch. В США рассказали, как Украина подставит Байдена

"В 2022 фингоду SSA взыскала с граждан $4,7 млрд необоснованно начисленных выплат, однако на текущий момент некомпенсированные избыточные расходы за все время по-прежнему остаются высокими и составляют $21,6 млрд", — отмечает издание.

По данным MarketWatch, выплаты охватывают 71 миллион американцев, их объем составляет около 1,4 триллиона долларов. Часть суммы направляется из-за различных ошибок, что приводит к потере бюджетом значительных средств.

"Для решения этой проблемы и повышения качества обслуживания получателей помощи будет создана специальная группа, которая займется пересмотром политики органа в области финансовой поддержки населения", — рассказала исполняющая обязанности главы ведомства Килоло Киджакази.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон для продолжения работы правительства США в течение 45 дней. Документ не предусматривал помощь Киеву.