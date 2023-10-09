2023-10-09T17:36:54+03:00
2023-10-09T17:36:54+03:00
2023-10-09T17:36:54+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231009/841931188.html
В США планируют взыскать с американцев ошибочно начисленные соцвыплаты
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Управление соцобеспечения США может взыскать средства, ошибочно перечисленные получателям помощи, по итогам прошлого финансового года, передает MarketWatch. "В 2022 фингоду SSA... ПРАЙМ, 09.10.2023
финансы, новости, сша, выплаты
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/31/841493199.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/31/841493199.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/31/841493198.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/31/841493198.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/31/841493185.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/31/841493185.jpg
https://1prime.ru/finance/20231009/841929604.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Управление соцобеспечения США может взыскать средства, ошибочно перечисленные получателям помощи, по итогам прошлого финансового года, передает MarketWatch.
"В 2022 фингоду SSA взыскала с граждан $4,7 млрд необоснованно начисленных выплат, однако на текущий момент некомпенсированные избыточные расходы за все время по-прежнему остаются высокими и составляют $21,6 млрд", — отмечает издание.
По данным MarketWatch, выплаты охватывают 71 миллион американцев, их объем составляет около 1,4 триллиона долларов. Часть суммы направляется из-за различных ошибок, что приводит к потере бюджетом значительных средств.
"Для решения этой проблемы и повышения качества обслуживания получателей помощи будет создана специальная группа, которая займется пересмотром политики органа в области финансовой поддержки населения", — рассказала исполняющая обязанности главы ведомства Килоло Киджакази.
Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон для продолжения работы правительства США в течение 45 дней. Документ не предусматривал помощь Киеву.