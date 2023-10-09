МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 октября 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 1,992 триллиона рублей, или на 68,8% от годового плана, сообщается в телеграм-канале Минфина РФ. Минфин выплатил купон по евробондам-2042 в рублях

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 октября 2023 года составило 1 991,8 миллиарда рублей или 68,8% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 октября лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Наука и университеты" — он исполнен на 81,5%. Исполнение расходов по национальному проекту "Культура" составило 81,2%, по проекту "Жилье и городская среда" — 76,7%, по проекту "Демография" — 74,7%, "Безопасные качественные дороги" — 72,9%, "Производительность труда" — 69,5%, "Экология" — 68,7%, "Образование" — 65,5%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — 62,6% и "Международная кооперация и экспорт" — 61,9%.

За ними следуют нацпроекты "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 57,5%, "Здравоохранение" — 57,5%, и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 56,2%.

Расходы по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" составили 47,2% от годового плана.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".