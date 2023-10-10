МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, предусматривающее выделение из бюджета 2024 года не менее 21,6% на сектор безопасности и обороны, а также увеличение расходов на военные нужды. "Полный крах". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Украине

"Предусмотреть при доработке проекта закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 21,6% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.

В документе отмечается, что финансирование военных потребностей при этом должно быть на уровне не менее 1,7 триллиона гривен (46,5 миллиарда долларов). Также кабмину поручено обеспечить в следующем году увеличение расходов на оборону "с учетом военно-политической обстановки", обеспечить первоочередное финансирование на усиление контрразведки и борьбы с диверсионной деятельностью.

Также поручено принять меры по сокращению дебиторской задолженности по выполнению государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.