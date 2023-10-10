МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Инвестиции в валюту, особенно в доллар, несут определенные риски, вкладывать деньги лучше в драгоценные металлы или бумаги, рассказал "Ленте.ру" экономист Андрей Подойницын. Инвестор-активист Пельц увеличил свою долю в Disney

По словам эксперта, не стоит инвестировать в американскую валюту. "Мало того, что существуют чисто физические сложности перехода из рубля в доллар и обратно, так еще и трудно сказать, что будет происходить не то, что через год или через два — через месяц, при чем не с рублем, а с долларом, и с этим режимом перехода из валюты в валюту", — пояснил он.

Подойницын рекомендовал вкладывать средства в акции, бонды, а также недвижимость. Кроме того, отметил экономист, у россиян есть возможность покупать золото, палладий и другие инвестиционные металлы без дополнительных нагрузок.

Инвестиционные драгоценные металлы — золото, серебро, палладий и платина высокой пробы, обладают высокой ликвидностью. Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал закон об освобождении от налога на добавленную стоимость операций по реализации банками драгметаллов в слитках физлицам. Документ внес поправки в Налоговый кодекс, отменив НДС в 20 процентов на приобретение слитков для вкладов. Согласно пояснительной записке, закон снимет препятствия для использования драгметаллов как инвестиционного инструмента и дедолларизации экономики. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что драгоценные металлы могут стать альтернативой покупке валюты.