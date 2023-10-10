МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули выступил с предложением перенаправить всю финансовую помощь, предназначенную для Украины, на помощь Израилю. Пушков объяснил, когда США сократят финансирование Украины

"Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Израилю", — сообщил Хоули в соцсети X (бывший Twitter).

По данным телеканала NBC Белый дом рассматривает возможность увязать финансирование Украины и помощь Израилю в одном законопроекте с целью получения одобрения Конгресса.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Израиль объявил о начале операции против ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и призвал к повсеместной мобилизации резервистов.

По данным бригад "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) в плен попали десятки израильских солдат и офицеров, в том числе высокопоставленные военные.

Число погибших израильтян в конфликте достигло 900 человек. Минздрав Палестины сообщает, что число погибших в секторе Газа выросло до 687 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости остановить боевые действия и обеспечить сосуществование двух государствам в рамках резолюций ООН.

Настоящий конфликт, связанный с территориальными интересами, продолжается уже много десятилетий и является источником напряженности и военных действий в регионе.

В 1947 году решением ООН при активной роли СССР было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, однако создано было только израильское.

Израиль, в свою очередь, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.