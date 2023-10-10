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2023
https://1prime.ru/finance/20231010/841935585.html
Минфин предложил рассмотреть приватизацию некоторых активов
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Минфин России предлагает в 2024 году рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Могу сказать,... ПРАЙМ, 10.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, минфин, приватизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минфин России предлагает в 2024 году рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Могу сказать, что у нас есть еще один ресурс, конечно — это приватизация, и можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства, привлечет больше частного бизнеса в государственные предприятия, без потери контроля со стороны государства", — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
"Но это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах…. Этот вопрос должен обсуждаться в правительстве, это тоже хороший источник финансирования бюджетных трат, которые в следующем году будут максимальные во всей истории, они будут более 36,5 триллиона рублей — это меры, необходимые для тех приоритетов, о которых мы сегодня с вами говорили", — добавил он.