МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минфин России предлагает в 2024 году рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства, заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин и Минздрав обсудят легализацию онлайн-продаж алкоголя

"Могу сказать, что у нас есть еще один ресурс, конечно — это приватизация, и можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства, привлечет больше частного бизнеса в государственные предприятия, без потери контроля со стороны государства", — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

"Но это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах…. Этот вопрос должен обсуждаться в правительстве, это тоже хороший источник финансирования бюджетных трат, которые в следующем году будут максимальные во всей истории, они будут более 36,5 триллиона рублей — это меры, необходимые для тех приоритетов, о которых мы сегодня с вами говорили", — добавил он.