МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году будет пополняться, даже несмотря на то, что часть нефтегазовых доходов пойдет на замещение источников внутренних займов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

В интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" он рассказал, что изначально бюджет на текущий год предполагал дополнительные нефтегазовые доходы, которые пополнили бы ФНБ в сумме порядка 980 миллиардов рублей.

"Первое полугодие складывалось не так, будем говорить, оптимистично, как нам бы хотелось, и мы больше тратили, тратили средства из ФНБ, не пополняя его. Второе полугодие, с августа ситуация поменялась текущего года, и мы уже перестали использовать средства ФНБ, наоборот, дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены и на увеличение ФНБ", — сказал Силуанов.

По его словам, с учетом цен на нефть и курсовых соотношений, в этом году объем плановых назначений пополнения средств ФНБ может превысить плановые.

"Объем составит более триллиона, по нашим оценкам, около 1,2 триллиона. Поэтому в этом году, благодаря хорошей конъюнктуре, ФНБ будет пополняться, это еще несмотря на то, что мы частью нефтегазовых доходов будем замещать источники заимствования", — заключил глава Минфина.

Ранее Силуанов говорил, что Минфин решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей. По его словам, программа заимствований РФ не исполняется из-за высоких ставок, целесообразно финансировать расходы за счет допдоходов, а не займов.