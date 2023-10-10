МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Франция не поддерживает решение Евросоюза о приостановке помощи палестинскому населению после атак ХАМАС на Израиль, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД Франции. Евросоюз приостановил финансовую поддержку Палестины

Информационное агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на МИД страны сообщает, что финансовая помощь приносит непосредственную пользу гражданам Палестины.

"Франция не поддерживает приостановку помощи, которая идет на пользу непосредственно гражданам Палестины", — сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что "сообщили об этом Европейской комиссии".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли объявил о приостановке всех выплат и пересмотре совместных проектов суммой свыше 691 млн евро из-за эскалации конфликта с Израилем.

Утром 7 октября в результате ракетного обстрела, нанесенного движением ХАМАС, Израиль подвергся атакам и боевики проникли в его приграничные районы.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило об операции "Потоп Аль-Акса" против Израиля, а Израиль объявил об операции "Железные мечи" против движения ХАМАС в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля заявил, что страна находится в состоянии войны и отдал приказ о мобилизации резервистов.

Израильские военные проводят зачистку населенных пунктов.