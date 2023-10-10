2023-10-10T11:34:00+03:00
2023-10-10T11:44:40+03:00
2023-10-10T11:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231010/841937845.html
В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Банка России
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам. "В Государственной Думе прошла встреча... ПРАЙМ, 10.10.2023
финансы, новости, госдума, банк россии, эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/99/840169903.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/99/840169903.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/99/840169902.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/99/840169902.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/98/840169890.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/98/840169890.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231010/841935536.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам.
"В Государственной Думе прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ. Во встрече приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов", — говорится в сообщении.
"У нас с вами накопилось много вопросов к Центробанку, давайте сегодня их обсудим с тем, чтобы выработать решения", — сказал спикер ГД Вячеслав Володин в начале встречи.
Отмечается, что обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.