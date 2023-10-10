МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам. ЦБ хочет дать зарубежным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года

"В Государственной Думе прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ. Во встрече приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов", — говорится в сообщении.

"У нас с вами накопилось много вопросов к Центробанку, давайте сегодня их обсудим с тем, чтобы выработать решения", — сказал спикер ГД Вячеслав Володин в начале встречи.

Отмечается, что обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.