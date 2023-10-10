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2023
https://1prime.ru/finance/20231010/841939164.html
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
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Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, говорится в сообщении регулятора. "Шестнадцатого октября в 12.00 состоится презентация... ПРАЙМ, 10.10.2023
финансы, новости, россия, цб, банкноты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, говорится в сообщении регулятора.
"Шестнадцатого октября в 12.00 состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей", — сказано в сообщении.