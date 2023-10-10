МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, говорится в сообщении регулятора. Нумизмат рассказала о судьбе монет в эпоху виртуальных денег

"Шестнадцатого октября в 12.00 состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей", — сказано в сообщении.