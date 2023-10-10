МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минфин ожидает увеличение суммы призовых для отечественных спортсменов до трех миллиардов рублей в следующем году, заявила директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки ведомства Светлана Гашкина. Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

"На 700 миллионов рублей увеличили фонд оплаты для наших спортсменов. Они будут получать повышенную зарплату. Вырастут призовые по сравнению с 2023 годом. С 2,6 миллиарда рублей этот показатель вырастет почти до 3 миллиардов", — сказала она.

Комитет Госдумы и Минспрота России 10 октября проводят заседание. Стороны обсуждают соответствующий бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.