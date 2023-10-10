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2023
https://1prime.ru/finance/20231010/841939187.html
В Минфине анонсировали увеличение суммы призовых спортсменам в 2024 году
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Минфин ожидает увеличение суммы призовых для отечественных спортсменов до трех миллиардов рублей в следующем году, заявила директор департамента бюджетной политики в отраслях... ПРАЙМ, 10.10.2023
финансы, новости, минфин рф, деньги, спорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минфин ожидает увеличение суммы призовых для отечественных спортсменов до трех миллиардов рублей в следующем году, заявила директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки ведомства Светлана Гашкина.
"На 700 миллионов рублей увеличили фонд оплаты для наших спортсменов. Они будут получать повышенную зарплату. Вырастут призовые по сравнению с 2023 годом. С 2,6 миллиарда рублей этот показатель вырастет почти до 3 миллиардов", — сказала она.
Комитет Госдумы и Минспрота России 10 октября проводят заседание. Стороны обсуждают соответствующий бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.