МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Счетная палата России обнаружило у министерства спорта необоснованное расходование средств в размере 1,2 млрд рублей. Об этом во вторник заявила журналистам исполняющая обязанности председателя ведомства Галина Изотова. Минпромторг поддержал идею "российской полки" на маркетплейсах

Во вторник в Москве проводится заседание комитета Госдумы по спорту совместно с представителями Минспорта России, на котором обсуждается бюджет в этой сфере на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"У Минспорта есть небольшое необоснованное расходование средств, Олег Васильевич (Матыцин) об этом знает, 1,2 млрд рублей. Это небольшой резерв, его нужно иметь в виду", — отметила Изотова.