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2023
https://1prime.ru/finance/20231010/841939290.html
Счетная палата обнаружила необоснованное расходование средств Минспорта
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Счетная палата России обнаружило у министерства спорта необоснованное расходование средств в размере 1,2 млрд рублей. Об этом во вторник заявила журналистам исполняющая... ПРАЙМ, 10.10.2023
финансы, новости, россия, счетная палата, минспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Счетная палата России обнаружило у министерства спорта необоснованное расходование средств в размере 1,2 млрд рублей. Об этом во вторник заявила журналистам исполняющая обязанности председателя ведомства Галина Изотова.
Во вторник в Москве проводится заседание комитета Госдумы по спорту совместно с представителями Минспорта России, на котором обсуждается бюджет в этой сфере на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
"У Минспорта есть небольшое необоснованное расходование средств, Олег Васильевич (Матыцин) об этом знает, 1,2 млрд рублей. Это небольшой резерв, его нужно иметь в виду", — отметила Изотова.