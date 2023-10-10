МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится, что ситуация на Ближнем Востоке лишит Украину поддержки. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Исторический провал". На Западе подвели итоги визита Зеленского в США

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны. Также израильские ВС заявляли о начале операции "Железные мечи".

"Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всем черном", — отметил экс-сотрудник ЦРУ.

По словам Джонсона, смена стиля уже указывает, что Зеленский волнуется за свое будущее.

Экспрет подчеркнул, что зарубежные СМИ забывают про Украину, поскольку переключили внимание на Израиль.

Ранее американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули призвал Вашингтон перенаправить предназначенную Киеву финансовую помощь в Тель-Авив.