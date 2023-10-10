2023-10-10T16:04:00+03:00
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2023-10-10T16:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231010/841942210.html
Профицит текущего счета платежного баланса России упал с начала года
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ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛ $40,9 МЛРД ПРОТИВ $196 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ОЦЕНКА ЦБ Новость дополняется ПРАЙМ, 10.10.2023
финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛ $40,9 МЛРД ПРОТИВ $196 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ОЦЕНКА ЦБ
Новость дополняется