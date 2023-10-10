ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. США могут снова заблокировать шесть миллиардов долларов Ирана в банке Катара, в случае вовлеченности Тегерана в палестино-израильский конфликт, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. В Госдуме назвали виновного в конфликте на Ближнем Востоке

"Шесть миллиардов долларов могут быть заморожены в любое время, но я не собираюсь объявлять какое-либо политическое решение по этому вопросу", — рассказал он о возможных действиях Вашингтона в отношении Тегерана в случае его вовлеченности в ситуацию на ближнем Востоке.

При этом Кирби уточнил, что по данным США Тегеран до сих пор не начал тратить эти средства.

Иран в рамках сделки с США по обмену заключенными, состоявшейся в сентябре, получил доступ к замороженным активам в шесть миллиардов долларов, которые были переведены на счета иранских банков в Катаре. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.