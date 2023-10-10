ВАРШАВА, 10 окт — ПРАЙМ. Польский концерн Orlen сообщил, что ему передают польскую часть газопровода "Ямал-Европа" вместе с российской долей. Нидерланды поддержат расследование повреждения газопровода Balticconnector

Ранее этот, как и многие другие российские активы, в Польше был заморожен.

"Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа".

"Директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.", — говорится в сообщении Orlen.

Председатель правления польского концерна Даниель Обайтек, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что "сегодняшнее решение является еще одним шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны".

По "Ямал-Европа" Польша получала из России около 10 миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.

Ранее Польша ввела принудительное управление в компании Novatek Green Energy, занимающейся поставками сжиженного природного газа и пропан-бутана и с апреля находящейся под польскими национальными санкциями.