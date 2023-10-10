ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 триллиона долларов, свидетельствуют данные американского казначейства. В Молдавии уточнили, какой долг готовы выплатить "Газпрому"

Согласно официальным данным, опубликованным американским минфином, размер государственного долга страны в настоящее время оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов.

При этом менее одного месяца назад, 18 сентября, казначейство представило информацию о том, что госдолг США достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов, впервые в истории превысив отметку в 33 триллиона.

В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга страны до 1 января 2025 года за несколько дней до возможного дефолта Штатов, который по оценкам американского минфина мог наступить 5 июня.