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2023
https://1prime.ru/finance/20231010/841944758.html
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
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Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 триллиона долларов, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 10.10.2023
финансы, экономика, новости, сша, госдолг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 триллиона долларов, свидетельствуют данные американского казначейства.
Согласно официальным данным, опубликованным американским минфином, размер государственного долга страны в настоящее время оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов.
При этом менее одного месяца назад, 18 сентября, казначейство представило информацию о том, что госдолг США достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов, впервые в истории превысив отметку в 33 триллиона.
В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга страны до 1 января 2025 года за несколько дней до возможного дефолта Штатов, который по оценкам американского минфина мог наступить 5 июня.